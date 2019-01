Eesti Rahvusballett tähistab Toomas Eduri 50. sünnipäeva suurejoonelise galaga

Enne juubeligalat avatakse pidulikult Rahvusooper Estonia I rõdu galeriis Toomas Eduri büst, mille on valmistanud skulpturist Tauno Kangro. Lisaks Edurile on galeriis Anu Kaalu, Tiiu Randviiru, Georg Otsa ja Tiit Härmi büstid.

Toomas Edurit on peetud üheks oma põlvkonna parimaks meestantsijaks. Edurit on tema tantsijakarjääri jooksul kiidetud elegantse joone ja suurepärase partneritunnetuse eest klassikalistes ballettides, kuid ka väljendusrikka kehakeele pärast kaasaegsetes tantsulavastustes. Nii on talle koreograafiat loonud mitmed tunnustatud koreograafid, nende hulgas Olga Roriz («The Seven Silences of Salome», 1993) ja Wayne McGregor («2Human», 2003). Tallinna Balletikooli kasvandikuna (1988, Frunze Stepanjani klass) sai Toomas juba kooli eelviimasel aastal tantsida peaosa Estonia laval täispikas balletis «Coppélia», mille lavastas Enn Suve. Kaks kuud pärast kooli lõpetamist tantsis Toomas Kaie Kõrbiga balleti «Giselle» esietendust (1988, Nikita Dolgušini lavastus). Samal hooajal lavastas Mai Murdmaa Edurit silmas pidades balleti «Nostalgia» Eduard Tubina muusikale.