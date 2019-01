Estonia tähistas Toomas Eduri juubelit büsti avamise ning balletigalaga

Toomas Edurit on peetud üheks oma põlvkonna parimaks meestantsijaks. Teda on kiidetud elegantse joone ja suurepärase partneritunnetuse eest klassikalistes ballettides, kuid ka väljendusrikka kehakeele pärast kaasaegsetes tantsulavastustes. Lisaks karjäärile Inglise Rahvusballeti esitantsijana, on Edur tantsinud ka mitmetel teistel kuulsatel lavadel, Birminghami Kuninglik Ballett, Teatro alla Scala, Berliini Riigiooper, Cape Towni Ballett, Rooma Ooperiteater, Zürichi Ballett, Soome Rahvusooper, Houstoni Ballett, Teatro Colón, Hollandi Rahvusballett, Moskva Suur Teater, Peterburi Maria teater jpt. Pärast tantsijakarjääri lõpetamist sai Edurist Estonia balleti kunstiline juht ning tema käe all sündis 2010. aastal Eesti Rahvusballett.