Eluveitie, Lacuna Coil ja Infected Rain annavad Tallinnas kontserdi

Varasemalt mitmel korral Tallinnas ülesastunud Eluveitie loodi 2002. aastal, kui bändi vokalistil Chrigel Glanzmannil tärkas idee liita energiline metalmuusika iidsete keldi kultuurist pärinevate elementidega. Nende esimene stuudioalbum «Spirit» pälvis koheselt plaadifirma Nuclear Blast tähelepanu ning sealt edasi on bändi saatnud märkimisväärne edu.

Itaaliast pärit Lacuna Coil pole muusika austajate jaoks kindlasti võõras nimi. 1994. aastal alustanud bänd on samuti Eestit ka varasemalt väisanud – viimati möödunud aasta Hard Rock Laagri peaesinejana. Tänaseks on nad välja andnud kaheksa stuudioplaati, millest «Comalies» sai maineka plaadifirma Century Media enim müüdud albumiks ja «Dark Adrenaline» jõudis Billboard 200 edetabeli 15. kohale.

Infected Rain on metali-maastikul samuti tuntud nimi, mille taga seisev punt sai tuule tiibadesse 2008. aastal. Moldova nu-metali täht on juba varasemalt üles astutud nii Eluveitie kui Lacuna Coiliga. Lisaks on lava jagatud selliste maailmanimedega nagu Dimmu Borgir ning Mötley Crüe.