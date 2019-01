Vanemuises esietendub Ingmar Bergmani «Persona»

«Persona» lavastaja Ain Mäeotsa jaoks on Bergmani fenomen ja paradoks see, et tema ei püüa kunsti teha. «Bergman jutustab ja näitab üdini läbitunnetatud lugusid – teeb Päris Asja ja tänu sellele ongi tegemist kunstiga. Selleks, et Bergmani lugudel endale mõjuda lasta, ei pea olema asjatundja ning orienteeruma keerukates taustamaailmades – neid võib vaadata lihtsalt kui inimeste lugusid. Kui vaatajal on vähegi avatud meelt, saab ta kõigest aru ja kõik jõuab pärale.»

Lavastaja on lähtunud Shakespeare’i mõttest, et igas heas tragöödias peab vähemalt korra naerda saama. «See ei tähenda, et me üritaks iga hinna eest nalja teha – ei, kaugel sellest –, aga selles loos, selles tekstis, seal olevates inimestes ja nende suhetes olevat huumorit me vaka all ka ei hoia. Huumor on elus endas kogu aeg olemas,» leiab Mäeots.