Võtke istet, Villu Tamme!

Süda aimas halba (ehkki küll õnneks veel mitte surma ja leina, nagu see juhtub jutustajaga J.M.K.E. palas «Valge liblika suvi»). Arvutasin üle. Ja igaks juhuks ühe korra veel. Võta või jäta, ongi kolmkümmend kolm!!! Matemaatika on oma järeldustes kõigist distsipliinidest kõige halastamatum. Enamasti veel halastamatum kui meditsiin ja kohtuvõim kahe peale kokku – sest ta ei jäta ruumi parendusteks, tõlgendusteks või edasikaebamisteks. Kolmkümmend kolm! Jeesus Maria!

33. sünnipäev on seda tabavale isikule meie kristlikus kultuuris otsekui elu pööripäev. Selles arvus on midagi fataalset. Ta tuletab meelde, et igal lunastajal oma mihklipäev – aeg lõpetada targutamine ja trikitamine ning astuda ristile. See arv justkui eeldaks ja nõuaks sünnipäevalapselt ohvrit, mis tsementeerib legendi ning pakub ülejäänutele lunastust ning valgustust.