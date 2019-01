Vaba Lava Tallinna ja Narva teatrikeskustel oli 2018. aastal üle 70 000 külastuse

Kuivõrd Vaba Lava üheks prioriteediks on tutvustada eesti publikule rahvusvahelist teatrit, siis Tallinna Vabas Lavas andsid etendusi nii gastrollide kui festivalide raames trupid Rootsist, Belgiast, Prantsusmaalt, Jaapanist ja Indiast, vastavatud Narva teatrikeskuses esitleti aga Rootsi, Soome, Leedu ja Venemaa teatreid.

Populaarseimaks teatrilavastuseks külastatavuse poolest osutus möödunud aastal Vaba Lava kuraatoriprogrammi lavastus «Enne meid oli veeuputus» (lavastajad Jaak Kilmi ja Kiur Aarma), mis sündis koostöös NUKU teatriga EV100 teatrisarja «Sajandi lugu» raames. Samuti olid populaarsed Vaba Lava ja Eesti Heliloojate Liidu koostöölavastus Ballett «Keres» (autorid Teet Kask, Timo Steiner, Sander Mölder), Vaba Lava asutajaliikme Oma Lava lavastus «Avameelselt abielust ehk peatükid, mis me omal ajal vahele jätsime» (lavastaja Erki Aule), Vaba Lava kuraatoriprogrammi kuuluv lavastus «Öö lõpp» (lavastaja Rainer Sarnet) ja Vaba Lava asutajaliikme Polygon teatri ja Vaba Lava koostöölavastus «Kõik normaalsed inimesed – KNI!» (lavastaja Tamur Tohver).

Etenduskunstide nädala avas R.A.A.A.M-i ja Vaba Lava uuslavastus «TRANSIIT. Peatage muusika», mida külastas Narvas 230 vaatajat. Sama populaarseks osutus Soome kaasaegse tsirkusetrupi Horse Race Company «Urbotek», mida käis ka vaatamas 230 inimest ja mille töötubasid külastas ligikaudu 100 last. Rootsi Kuningliku Draamateatri lavastust «Hedda Gabler» vaatas 205 külastajat, Leedu Riikliku Draamateatri dokumentaallavastust «Roheline aas», mis rääkis Ignalina tuumajaama töötajate isiklikest mälestustest ja kogemustest, jõudis teatrisse vaatama 473 inimest kolme etenduse peale kokku. Publikut jagus ka teiste kodumaiste teatrite etendustele, seminaridele, kontsertidele ja kinoseanssidele. Vaba Lava Narva teatrikeskus võõrustas etenduskunstide nädala jooksul Eesti Vabariigi presidenti Kersti Kaljulaidi koos Presidendi Kantseleiga, Rootsi Suursaatkonda, Soome Suursaatkonda, Saksa Suursaatkonda jne.

Vaba Lava juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv: «Ülimalt hea meel on, et pärast mitut aastat intensiivset projekteerimis-, ehitus- ja arendustöid õnnestus 2018. aasta 1. detsembril avada Vaba Lava Narva teatrikeskus, millel on 216-kohaline suur blackbox, 70-kohaline stuudiosaal, 50-kohaline väike saal, kohvik ja galeriiala ning teatri abiruumid nagu garderoobid, grimmitoad, laod ja kontorid jmt. Samuti õnnestus ellu kutsuda Vaba Lava esimene festival – 11 päeva kestnud Narva etenduskunstide nädal. Uue rahvusvahelise teatrikeskuse avamine Narvas annab kindlasti suure panuse Ida-Virumaa kultuurielu edendamisse. Täname südamest kõiki toetajaid ja koostööpartnereid ning kutsume nii kultuurikorraldajaid kui publikut avastama uut multifunktsionaalset teatrikeskust Narva kesklinnas!»