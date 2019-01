Collegium Musicale valiti esinema Maailma Koorimuusika Sümpoosionile Uus-Meremaal

«See on väga hea tunne ning loomulikult ka rõõm ja au, olla rekordiliselt tihedas ja kõrgetasemelises konkurentsis väljavalitud, tutvustada sellisel sündmusel Eestit ja meie koorimuusikat. Koos meiega tuleb Uus-Meremaale vabas Eestis kirjutatud eesti heliloojate looming ja Veljo Tormise kooritsükkel «Unustatud rahvad». Oma ettekandes-töötoas keskendun samuti Eesti kaasaja koorimuusikale ja selle tutvustamisele,» ütles dirigent Endrik Üksvärav. «Ühtlasi saab Collegium Musicale 2020. aastal 10. aastaseks ja see on kindlasti üks särav sündmus meie juubelihooaega. Ilus kingitus!».

Kokku osaleb sümpoosionil 24 kõrgetasemelist koori üle maailma ja 30 koorimuusikaeksperti, kes üheskoos moodustavad kaheksapäevase sümpoosioni programmi, sisustades seda kontsertide, seminaride, töötubade, meistrikursuste, demonstratsioonide ja näitustega.

Ülemaailmne koorimuusika sümpoosion on mõeldud koorimuusika professionaalidele, sh dirigentidele, heliloojatele, muusikaõpetajatele, aga loomulikult ka koorimuusikahuvilistele ja –nautijatele. Esimest korda toimus ülemaailmne koorimuusika sümpoosion 1987. aastal Viinis, Austrias ja seda korraldatakse iga kolme aasta järel maailma eri paigus.

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale asutati 3. oktoobril 2010. Koor on tuntud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme. Koori kaheksa tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Hollandis, Liibanonis, Kreekas ja Jaapanis, sh koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür. 2017. aasta sügisel võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix. Konkurssi korraldatakse 1961. aastast. Varasemalt pole ükski täiskasvanute koor Eestist selle konkursi finaali pääsenud. Euroraadio vahendusel jälgis koori finaalesitust üle 2 miljoni raadiokuulaja eri riikides. Aastas annab koor keskmiselt 40 kontserti. 2018. aastasse jääb lisaks tihedale kontserdigraafikule ka helilooja Pärt Uusbergi loominguga segakoorimuusikaga CD-plaadi valmimine (väljaandja Toccata Classics, UK).