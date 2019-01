Saku Suurhallis selguvad täna Eesti Muusikaauhinnad 2019 laureaadid

Kõige rohkem nominatsioone, kokku 6, on tänavu TOMMY CASH’il, kelle album «¥€$» on nomineeritud Aasta Hip-Hop/Rapalbumi ja Aasta Albumi kategoorias. Lisaks jahib CASH Aasta Meesartisti ja Aasta Muusikavideo tiitlit. Viimases pälvis ta kolm nominatsiooni.

Võrdselt 3 nominatsiooniga järgnevad Eesti Muusikaauhindadel erinevates kategooriates Estonian Voices, nublu, Ewert and The Two Dragons, NOËP, Revals ja Lenna.

Traditsiooniliselt on gala lahutamatuks osaks üllatuslikud shownumbrid ja võimas esinejate nimekiri. Nii astuvad galal üles Ott Lepland, Rein Rannap, ÖED, Bert Prikenfeld ehk Bert on Beats, Maian, Lenna, Ewert and The Two Dragons, Uudo Sepp, Revals, Duo Ruut, Talbot, NOËP, Victor Crone, The Boondocks ja Panus Eesti Muusikasse auhinna pälviv kollektiiv Mahavok.