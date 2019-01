Teatri- ja Muusikamuuseumis etendub lavastus Ella Ilbakust ja August Gailitist

«Leek» on tants, millega lõpetas oma etteasted Eesti esimene laiema rahvusvahelise tuntuse saavutanud tantsijanna Ella Ilbak (1895–1997). Tantsijanna enda jaoks tähendas see number ohvrituld, mis algab otsekui maa peale pandud süttematerjalist ja lõppeb maha jäänud tuhaga. Ühes arvustuses on selle tantsu kohta kirjutatud: «Seal ei olegi vaja kava, pigista silmad pisut koomale, ja arvad tõesti tuld enda ees nägevat...»