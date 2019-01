Näitusel vestlevad kunsti ja raha suhetest Mall Nukke ja Enn Kunila

Vestlusõhtul «Kunst ja raha» küsime ja arutame, mida Nukke ja Kunila kunsti ja raha puhul tähtsaks peavad ning kuidas on nende suhtumine aja jooksul muutunud nii ühiskondlikus kui isiklikus plaanis? Kuidas kunstnik ning kunstimetseen ja -koguja rahatähti, olgu Eestis või välismaal, ajaloolisi või kehtivaid, vaatavad? Mis tähtsus on nende jaoks värvil ja kujundil rahatähel ning mis lõuendil? Kuidas tugevdada ajaloolist silda kunsti- ja rahamaailma vahel? Missugune kunstiteos on (sündinud) väljaspool rahamaailma?