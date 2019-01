Näitus otsib võrdõiguslikumat vaadet Eesti arhitektuurile

Feminismi kui naiste võrdseid õigusi väärtustava metodoloogia võimalusi on nii Eesti arhitektuuriajaloos kui ka siinsetes kaasaegse ruumikultuuri käsitlustes kasutatud ülimalt harva. Ometi on tegemist suunaga, mis võimaldab ruumi loomist ja selle kasutusviise vaadelda harjumuspärasest erinevalt. Näituse koostajate soov on pakkuda teeotsi edasistele uurimustele ja arutada selle üle, millistelt positsioonidelt arhitektuuri üle arutlemine üleüldse lähtuda võiks. Näitus viskab õhku üheksa küsimust, mis avavad teemat nii naiste kui ruumi loojate aga ka kasutajate vaatepunktist.