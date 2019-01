Eestis esineb klaverigeeniusest Guinnessi rekordiomanik

Üks väheseid aktiivse fännklubiga klassikalise muusika staare on suurimaid Frédéric Chopini spetsialiste maailmas. Guinnessi rekordi «Enim 24 tunni jooksul muusikapalu esitanud sooloartist» pälvinud Yukio Yokoyama mängis ühe jutiga ära 166 F. Chopini tööd, selle hulgas nii helilooja eluajal avaldatud teosed kui postuumselt ilmunud helitööd. Erakordse saavutuse eest andis Poola valitsus Yokoyamale «Chopini passi» – selle au osaliseks said 100 väljavalitud Frédéric Chopini muusika viljelejat. Sündmus oli toona pühendatud suure poola helilooja 200 sünniaastapäevaks.

Esmakordselt Eestis kõlab tänapäeva muusika grand old lady Sofia Gubaidulina viiulile ja orkestrile loodud «Dialogue: I and You», mis on pühendatud Vadim Repinile ja Andres Mustonenile. Kontserti dirigeerib festivali kunstiline juht, maestro Andres Mustonen.