«Klassikokkutulek 3» tegi avanädalal kõigi aegade 2. tulemuse

Filmi produtsent Kristian Taska toob välja, et triloogia on teinud omamoodi kübaratriki. «Paistab, et oleme löönud nüüd värava nii pea, jala kui taguotsaga,» naljatab Taska. Filmi levitaja Siim Rohtla tunneb avangu üle samuti suurt rõõmu: «Hollywoodis uhkustatakse ikka filmisarjade kogutulemustega. Võime meiegi rehkendada, et «Klassikokkutuleku» triloogia on nüüdseks kokku Eestis kinodesse toonud 383176 vaatajat ning kolmanda osa avang lükkas ka filmisarja piletitulu eilse seisuga üle kahe miljoni euro piiri. Need numbrid on fenomenaalsed ning tänu võlgneme nende eest muidugi publikule, kelle suure armastuste tõttu ei valminud filmile mitte üks, vaid lausa kaks järge!»