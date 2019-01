Värske treiler: uus kodumaine animafilm «Kapten Morten lollide laeval»

Filmi režissöör on mitmete rahvusvaheliste auhindadega pärjatud Kaspar Jancis ja see on tehtud tema enda raamatu «Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas» ainetel. Tegelastele annavad hääle mitmed tuntud Eesti näitlejad, kelle hulgas on näiteks Priit Võigemast, Ülle Kaljuste ja Marko Matvere.

Peategelane Morten ütleb oma filmi kohta nii: «Ma ei tea, kes on sinu isa, aga minu isa on igatahes ookeanilaeva kapten. Ka mina tahan tulevikus maailmamerede kapteniks saada ja ma saan ka, ükskõik kuidas. Ma ehitasin endale juba laeva – ühest vanast kingast, ühest kõverast kahvlist ja veel kuuest salaasjast, mida ma ei ütle. Hea laev. Madrusteks on mul putukad, aiast leidsin. Mul olid laevaga pisut teised plaanid, aga meie külla tuli võlur Cucaracha ja võlus mu väikeseks (ma muidu ei ole eriti väikene, ehkki mu kasuvanemad arvavad teisiti). Nüüd ma olengi oma laeva kapten ja mu suur ookeanireis minema siit kolkakülast võib suurejooneliselt alata!»

Nukufilm kui žanr on maailmas Eesti kaubamärk, sellisel tasemel ei suuda seda mitte keegi, kui just brittide Aardman (Lammas Shaun) ja ameeriklaste Laika (Kubo ja kaks pillikeelt) välja arvata. Jancise pöörase fantaasiaga «Kapten Morten lollide laeval» räägib lapsepõlveunistuste täitumisest. See on väga eluline ja õpetlik film. Kuid Jancis teeb seda visuaalses keeles, mis on elurõõmus, leidlik ja ennekõike ülevoolavalt pöörane.

«Kapten Morten lollide laeval» (rahvusvahelise pealkirjaga «Captain Morten and the Spider Queen») on nukuanimatsioonitehnikas film, mis on valminud Eesti, Iirimaa, Belgia ja Suurbritannia koostöös. Filmi valmimiseks on kulunud kokku seitse aastat. Koostööprojektis tegid kaasa Nukufilm, Telegael (Iirimaa), GRID-Animation (Belgia) ja Calon (Suurbritannia).