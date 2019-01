Lõõtsavägilased üllatavad viienda sünnipäeva puhul suure kontserdiga

«Meil on suur heameel, et saame poistega juba oma esimest juubelit tähistada ning eriti eriliseks teeb selle see, et peale meie astuvad sünnipäevapeol üles veel meie sõbrad bändidest FolkMelody, Ülemakstud Rentslihärrad, POSÕ ning Põldsepp & Pojad. Oleme terve bändiga väga põnevil ja ootame kõiki peole! », sõnab Lõõtsavägilaste solist Andres Eelmaa.