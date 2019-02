Postimehe kultuurivedur on Augustibluus

Augustibluus on aastaid populariseerinud ja pildil hoidnud väärikate traditsioonidega ning õhtumaade pop- ja rock-kultuuri arengus võtmelise tähtsusega bluusižanri. Just Augustibluus on tutvustanud bluusižanri rahvusvahelisi tippe Eesti publikule, oluline on ka see, et festival on pakkunud kohalikele bluusimuusikutele võimalust esineda suurel laval suure publiku ees.