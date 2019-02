Märtsis avab uksed Eesti esimene põnevusteater

Öise Pariisi kõrvaltänaval kostub ühest majast verdtarretavaid karjeid. Kui naabrid koos sandarmitega uksest sisse murravad, valitseb toas vaikus ja segipaisatud ruumis ei ole enam hingelistki. Kõik aknad ja uksed on seestpoolt suletud. Tuba lähemalt uurides avastatakse võikad saladused, millele politsei lahendust leida ei suuda. Juhtumit asub uurima geniaalse analüüsivõimega August Dupin, kelle tegelaskuju on mõjutanud nii Sherlock Holmesi, Hercule Poirot’ kui ka paljude teiste hilisemate tuntud detektiivide kirjanduslikku sündi.

Lavastaja Vahur Kellerit võlub selles loos näiva ja tegeliku ülimalt tujukas vahekord. See, mida me suletud ukse tagant kuuleme, võib olla hoopis midagi muud, kui meile tundub.

Kellerteater on Eesti esimene eksklusiivselt põnevikele, müsteeriumidele ja krimilugudele pühendatud teater, mille kodu, Aidasaal, asub Tallinna vanalinna serval, salapärase õhustikuga püssirohuaida hoones, Uus tn 37, ja mahutab 77 vaatajat. Lisaks etendustele hakkavad teatris toimuma kohtumised kirjanikega, ettelugemised, kunstinäitused ja filmivaatamised mõnusas atmosfääris – hea seltskonna ja klaasi veini või tassikese teega. Kõik, mida selle teatri seinte vahel toimetatakse, on alati seotud põnevate lugudega.

Kellerteatri asutaja Vahur Keller on lõpetanud EMTA Kõrgema Lavakunstikooli lavastaja erialal 2000. aastal. Sestpeale on ta teinud professionaalses teatris kümneid edukaid lavastusi ja kirjutanud mitmeid dramatiseeringuid ning originaalnäidendeid. Enne Kellerteatri asutamist oli Vahur 10 aastat rahvusvaheliselt tunnustatud visuaalteatrifestivali NuQ treff kunstiline juht. Ta tõi Eesti publiku ette tipptasemel lavastusi kümnetest riikidest üle maailma. Selle rahvusvahelise tegevuse eest autasustas Prantsuse Vabariik teda 2016. aastal Kunstide- ja Kirjanduse Rüütli Ordeniga. Põnevuslood on Vahurit köitnud lapsepõlvest alates. «Vanaema armastas mulle jutustada lugusid, milles oli palju müstikat, unenägusid ja närvikõdi. Ja need lood saadavad mind mõnes mõttes siiani, «ütleb Vahur, kelle meelest peaks teater olema alati põnev.