Narva Ooperipäevad avalikustas tänavuse programmi

Kavas on Johann Straussi «Nahkhiir» Peterburi Kammerooperi esituses, prestiižse Taani teatriauhinna Reumert Awardi eriauhinna võitnud Peter Kohlmetz Mølleri elusuuruses nukkudega ooperilavastus «Dust» ning kaasaegne versioon klassikalisest Bellini ooperist «Norma», mille on lavale toonud Soome suurim ooperilavastaja Ville Saukko.

Narva Ooperipäevadel on kavas ka Eesti 20. sajandi olulise ooperihelilooja Raimo Kangro muusikali «Juku» esiettekanne. Teos valmis juba 1998. aastal, kuid jäi siis 20 aastaks sahtlisse. See põhineb Juku anekdootidel, millele on libreto kirjutanud luuletaja Leelo Tungal. Lavastaja Ain Mäeotsa käe all saab sellest muusikal, mis on mõeldud vaatamiseks kogu perele ning professionaalsete lauljate kõrval teevad etenduses kaasa Narva noorte- ja lastekoorid.