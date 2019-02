Folkansambel Nagy Bögö avaldab debüütalbumi ja läheb tuurile

Bändi kuuluvad Karolin Übner torupillidel, Katariina Tirmaste flöödil ja viiulil, Martin Vill sopransaksofonil ja torupillidel, Jaan-Eerik Aardam kitarril, Mart Nõmm kontrabassil ja Kevin Lilleleht löökriistadel.Nagy Bögö alustas plaadi tegemist juba septembris, kui koos José Diogo Nevesega stuudios lugusid salvestama hakati. Märtsi alguses ilmavalgust nägevale plaadile saab kokku kõlama kuus lugu. Bändi kitarrist Jaan-Eerik Aardam ütleb, et esimese plaadi salvestusega kaasneb eriline tunne. «See tunne on täis teadmatust ja põnevust ning annab kogu bändile mõista, et ühiselt on astutud lähemale oma eesmärkidele ja unistustele.»