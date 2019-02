EKA animaosakond tähistab 100 auhinda filmiõhtuga

Tänavu, kümme aastat hiljem, pärast 121 filmi valmimist, on animaosakonnal au teatada, et tudengifilmide poolt rahvusvahelistel festivalidel võidetud auhindade arv on jõudnud 100ni – EKA kui animakool on omandanud maailmas legendaarse kuulsuse. Teate kirjutamise ajal on lisandunud veel 5 auhinda, nii et hetkel on skoor 105.