Märtsis jõuab kinolevisse Martti Helde uus mängufilm «Skandinaavia vaikus»

«Meile on miskipärast väga loomupärane, et hoiame asju endale ja teinekord valime rasketest teemadest rääkimise asemel vaikimise. Mind huvitas selle loo puhul, et mis juhtub meiega siis, kui vaikida ei ole enam võimalik. Just sellele vaikuse murdumise momendile ongi film üles ehitatud. «Skandinaavia vaikuses» on inimlikkust, kaastundlikkust, viha ja armastust. Film kutsub publikut kaasa mõtlema. See sobib kõigile, kellele meeldivad mõttemängud ja trillerlik jutustus,» rääkis Helde.