Hittmuusikal «West Side Story» on esmakordselt Eestis laval kahes keeles

Neljapäeval, 7. veeburaril toimus Estonia teatri laval mais esietenduva kultusmuusikali «West Side Story» esmaesitlus. Leonard Bernsteini tähtteose seab lavale Eesti publikule tuttav Georg Malvius. Rahvusooperi lavastuse teeb eriliseks see, et esmakordselt Eestis on võimalik muusikali vaadata ja kuulata nii eesti kui ka inglise keeles.