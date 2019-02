Hard Rock Laager kuulutas välja teise esineja

Kui need neli Jyvaskylä kutti 2010.aastal kokku tulid, vaid mõned demod hiljem juba ülemaailmsel bändikonkursil finaali murdsid ja Nuclear Blastilt plaadilepingu taskusse pistsid, oli kõigile selge, et selliselt talendi ja tahtejõu kombinatsioonilt on oodata suuri tegusid. Nüüdseks on neil salvestatud kolm stuudioplaati ning selja taga tuurid selliste nimedega, nagu Slayer, Anthrax, Exodus, Children of Bodom ja paljud teised.