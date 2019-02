Elektropopi muusik Kali Briis tähistab kümmet tegutsemisaastat

Kali Briisi värske album «Cloudy With a Chance of Briis» lahkab tänapäeva nutipõlvkonna tagasilööke. Sarnaselt albumi pealkirjaga antakse ümber nurga lootust, et olukord on pilves selgimistega. Kauamängiva autoriteks on lisaks Alan Olonenile laulja Laura Junson ja kitarrist Erko Niit.

Värsket plaati peab artist oluliseks just seetõttu, et see on sillaks varasematele ja uutele lugudele. ««Cloudy With a Chance of Briis» on nostalgiline hüvastijätt kergema popiga ja suundumine tagasi elektroonikasse. Leian end loomas järjest kliinilisemat ja teravamat elektroonilist muusikat,» sõnas Alan Olonen.