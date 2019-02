Keldriline Heli ja Väntorel teevad tagasituleku

1970. aastal alguse saanud Pärnu ja Tallinna juurtega ansambel Keldriline Heli oli selle ajastu kõige omanäolisem ansambel, kelle uuenduslikkus sai ühtlasi ka nende kirstunaelaks. Vähesed säilinud salvestused annavad aimu, kui radikaalne ning underground see bänd sügaval nõukaajal oli. Andres Valkoneni ja Andres Talviku poolt kokku kutsutud ansambel esitas valdavalt omaloomingut, mida kaunistasid Härmo Härmi leiutatud fuzz ja wah-wah pedaalid ning ümber ehitatud Retakord. Inspiratsiooniallikatena võib välja tuua biitlid, Led Zeppelin, rollingud, CCR, Free, Black Sabbath.

Nõukogude võimu surve ja kius viis lõpuks ühe väga põneva ansambli tegevuse lõppemiseni 1971. aasta lõpus. Õnneks säilis kahe salvestussessiooni jagu muusikapalasid, mille põhjal ilmus 1997. aastal kassett ja 2014. plaadifirma Frotee reliisina LP «Väntorel». Läbi selle on selle ansambli keldrilised helid säilinud ka tänapäeva muusikasõprade jaoks. Nüüd ärkab see muusika taas ellu!

Kahel reinkarnatiivsel kontserdil astub lavale Väntorelile omaselt arvukas koosseis – 14 muusikut 3 täiesti erinevast generatsioonist. Otsakooli noorte muusikute vaibi toetavad Andres Valkonen, Andres Talvik ja Meelis Punder. Väntorelit ümbritsevad mitmed legendid ja mõnikümmend aastat on piisavalt pikk aeg, et inimesed mäletaks toimunut erinevalt. Sel õhtul on võimalik asjaosaliste endi käest küsida, kuidas asjad tegelikult olid?!