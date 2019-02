Eesti Filmi Instituut jagas välja aasta esimesed toetused

Tõsieluliste juurtega «O-2» sai 600 000 eurot toetust. Linateose tegevus viib Molotov-Ribbentropi pakti aegsesse Eestisse – aastasse 1939. Filmis kehastub Priit Võigemast Eesti Sõjaväeluure (O-2) kapteniks, kes naaseb kodumaale, et uurida oma ametivenna salapärast surma. Jälgi ajades joonistub aga üha selgemalt välja Punaarmee Eesti okupeerimise plaan, milles on oma osa mängida Nõukogude sõjaväeluurel. Stsenaariumi autorid on Tiit Aleksejev, Eriikka Etholen-Paju ja Tom Abrams ning filmi toodavad Nafta Films ja Taska Film.

Režissöör on Margus Paju, kes võlus südameid lastefilmiga «Supilinna salaselts». Oma värskeima projektiga pöördub režissöör spiooniloo radadele. «Seda, kui halvasti meil kõik 1939. aastal läks, teame me kõik. Võttes ette Tiit Aleksejevi kirjutatud materjali, hakkasin ma ajaloolaste kaasabil otsima, kas Eesti mõne väikesegi võidu saavutas. Uskuge või mitte, see võit oli olemas ja võib-olla et suuremgi, kui me arvata oskame,» avas Paju filmiloo tagamaid.

460 000 euroga toetati mängufilmi «Vee peal». Filmi režissöör on tuntud ja tunnustatud filmimees Peeter Simm ning seda toodab Filmivabrik. Olevi Ruitlase samanimelisel menuraamatul põhineva linateose keskmes on vanavanemate käe all kasvav Andres, kes sirgub Nõukogude Eesti provintsilinnas. Noormeest ümbritsevad elus karastunud karakterid avaldavad oma mõju noore hinge kujunemisele. Filmiloo koomilise pealispinna all peitub aga valulik lugu, kus tuleb eredalt esile inimese põhivajadus hoolimise ja armastuse järele.

Simm sõnas, et ta ei tee filmi sovjeedi aja loojangust, vaid kolmeteistaastase poisi võimest jääda inimeseks ebatäiuslikus maailmas, ning lisas: «Koduõu on siin kui teatrilava, kus igaüks lavastab näidendit «Minu elu» – saab korraks tähelepanu, harilikult hukkamõistvat, peaasi, et enda olemasolust märk maha jääks.”

Mõlema mängufilmi tootmistoetused jagunevad 2019. ja 2020. aasta peale.

EFI vähemuskaastootmise toetusi antakse Eesti filmitootjatele rahvusvahelistes projektides osalemiseks. 2019. aasta esimeses vähemuskaastootmise voorus toetas EFI kahe mängufilmi ja ühe dokumentaalfilmi tegemist kokku 260 000 euroga.