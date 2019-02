Festivali Virmalised lõppkontserdil antakse välja esmakordselt auhind „Aasta Interpreet”

Marcel Johannes on noor ja andekas tšellist, kes on laiemale Eesti publikule teada, kui telekonkurssi klassikatähed võitja. Teda on tunnustatud erinevate preemiatega, näiteks esikoht Eesti keelpillimängijate konkursil ning esikoht ja kaks eripreemiat Johannes Brahmsi nimelisel konkursil Austrias. Aastal 2018 võitis Marcel esikoha 60. korda Bukarestis toimunud mainekal George Enescu nimelisel rahvusvahelisel konkursil. Konkurss kutsub avastama tänaseid kõige andekamaid noori artiste ja homseid klassikalise muusika suurkujusid.

Esmakordselt konkursi ajaloos otsustas žürii, et kolme noore muusiku asemel saab finaali neli, mida toetas konkursile registreeritud võistlejate äärmiselt kõrge kunstiline tase. 23-aastase noore eesti tšellisti silmapaistva tegevuse kohta lausub Eesti Interpreetide Liidu juhatuse aseesimees ja tšellist Henry-David Varema: «Maineka Enescu-nimelise konkursi võit on kahtlemata eesti tšellomängijate üks läbi aegade tähelepanuväärsemaid saavutusi rahvusvahelisel areenil, see on kinnitus Marceli erakordsest potentsiaalist ja võimekusest ning tõenäoliselt alles suurte saavutuste algus.»