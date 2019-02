Kaks Lõuna-Euroopa metal-legendi esinevad novembris Tallinnas

Moonspell on ikooniline Portugali metalbänd, mis alustas tegevust aastal 1992. Nende viimane album «1755» on ajaloo ja metal-muusika tihe segu, mis räägib loo Lissaboni kurveimast päevast – 1. novembril 1755 toimunud katastroofist. Ühest ajaloo ohvriterikkaimast maavärinast inspireeritud album on Moonspelli 13. stuudioalbum ning antud kontsert üks viimaseid enne, kui bänd sulgeb end stuudiosse, et hakata salvestama järgmist, 2020 Napalm Recordsi alt ilmuvat plaati.