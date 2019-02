Béjart Ballet Lausanne tuleb Eestisse

Tallinna balletiõhtu esimene osa on ballett «t 'M et variations…», mille lõi Gil Roman kümme aastat pärast Béjarti surma. Muusika autorid on Nick Cave ja Warren Ellis. Balletis muutuvad liigutused sõnadeks, mis pöörduvad Maurice’i poole isikliku päeviku kujul. Kogu tegevus kujutab endast variatsiooni armastuse ja sisemise tantsu vajaduse teemal, mis on väljendatud kaasatõmbava koreograafiaga, peoga, mis on täis värve ja rõõmu.