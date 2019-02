Endla Teatrigaleriis avatakse näitus «Sada aastat teispool klaasi»

11 erinevate erialade professionaalset loojat valisid endale restaureerimisettevõtte Kuukaar OÜ, M. Karmini, J. Tamme ja A. Roosti kogudest sobiva aja poolt puretud ja iseloomuga aknaraami, et täita see oma nägemusega ühest kümnendist saja-aastase Eestimaa iseseisvuse loos. Näituse kuraator Ain Roost valmistas kunstnike poolt loodud kavandite järgi valitud aknaraamidesse klaasvitraažid. Tööd vormistati näituseks, mis avati 4. septembril 2018 Tartus.

Projektis osalevad tekstiilikunstnik Anu Raud Viljandimaalt (2010–20); keraamik Edi Leet Pärnust (1910–20); teatrikunstnik, lavastaja ja kirjanik Ervin Õunapuu Tallinnast (1960–70); maalikunstnik Ilmar Kruusamäe Tartust (1970–80); skulptor Mati Karmin Tallinnast (1940–50); raamatuillustraator ja maalikunstnik Piret Bergmann Pärnust (2000–10); arhitekt Ra Luhse Tallinnast (1990–2000); moe- ja kostüümikunstnik Reet Aus Tallinnast (1920–30); nahakunstnik Ruuda Maarand Tallinnast (1950–60); graafik ja maalikunstnik Toomas Kuusing Võrust (1980–90) ja animakunstnik Valter Uusberg Raplast (1930–40). Kunstnike nime järele on märgitud aastakümnend, millega ta projekti raames tegeleb.

Näitus on inspireeritud sellest, kui Eesti Etendusasutuste Liidu eestvõttel asusid teatrid kolm aastat tagasi vabariigi sajandaks sünnipäevaks kingitust looma ja üheskoos toodi publiku ette Eesti Vabariigi sajandipikkune lugu. Sajand jagati kümnenditeks ja otsustati, et kõik lavastused luuakse vähemalt kahe teatri koostöös. See, millised teatrid loomingulise paari moodustasid ja milline kümnend ühislavastuse aineseks sai, selgus loosi teel.