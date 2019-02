Vaba Lava sai uue kuraatori kaheks järgmiseks hooajaks

Marius Ivaškevičiuse loodud kuraatoriprogrammi «Murranguaja inimesed» fookuses on aastad 1989–2019 ning Baltimaad ja nende lähinaabrid: Venemaa, Valgevene ja Ukraina. Just sellistes geograafilistes ja ajalistes piirides soovib Vaba Lava kahe järgmise hooaja jooksul teatrikunsti vahendeid kasutades uurida inimeste saatusi. Plaanis on nii Vaba Lava Tallinna kui Narva teatrikeskustes tuua välja umbes kümme uuslavastust koostöös eesti, läti, leedu ja vene teatraalidega.

15. veebruaril lõppenud Vaba Lava ideekonkurssidele laekus 21 taotlust eesti projektiteatritelt, vabatruppidelt ja vabakutselistelt loojatelt. Lavastusprojekte oli nii sõna-, tantsu- kui muusikateatri valdkonnast.

Tingimustele vastavate ideede seast teeb uus kuraator valiku ja teise vooru pääsenud kutsutakse kevadel vestlusele. Lõppvooru jõudnud tööde seast välja valitud lavastusprojekte mängitakse 2019/20 ja 2020/21 hooaegadel Vaba Lava Tallinna ja Narva teatrikeskustes. Lõplikud konkursi tulemused selguvad 2019. aasta juunikuus ja avalikkusele tehakse need teatavaks septembris.

Marius Ivaškevičius on leedu proosa- ja näitekirjanik, kes onlõpetanud Vilniuse Ülikooli leedu filoloogina. Ivaškevičius on 11 näidendi autor, mis on tulnud lavale Leedus, Venemaal, Itaalias, Prantsusmaal, Poolas, Soomes, Lätis, Uus Meremaal ja Eestis. Tema näidendeid on interpreteerinud sellised tuntud teatrilavastajad nagu Kirill Serebrennikov, Rimas Tuminas, Oskaras Korshunovas, Mindaugas Karbauskis ja Árpád Schilling. Eestis on Ivaškevičiuse loomingut lavastanud Hendrik Toompere jr Eesti Draamateatris, kellele tõi lavastus «Väljaheitmine ehk ühe õuna kroonika» Eesti teatri aastaauhindadel parima lavastaja preemia. 2018. aasta detsembris pälvis Marius Ivaškevičius Leedu suurima autasu kultuuri valdkonnas, milleks on Rahvuslik Kultuuri Auhind.