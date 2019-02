Eesti poliitikuid saab nüüd ise heegeldada!

Tegemist on erilise raamatuga, sest see õpetab enne valimisi endale isiklikke poliitikuid heegeldama. Valida on lausa 20 poliitiku seast, näiteks võib endale meisterdada Jüri Ratase, Andrus Ansipi, Mailis Repsi, Kaja Kallase, Jürgen Ligi, Artur Talviku või Kristiina Ojulandi nuku.

Kirjastus usub, et kui valimised lähenevad, siis tundub, et rahvas on poliitikutest võõrandunud ega taha sugugi uskuda, mida neile lubatakse. Kui valimised läbi saavad, siis tundub, et poliitikud on rahvast võõrandunud ega taha sugugi teha, mida neilt oodatakse.

Valijate ja valitavate vahel näib haigutavat hiigelsuur ületamatu lõhe, aga ometi tahavad ju mõlemad, et elu muutuks paremaks, et me kõik omavahel hästi saaksime ja et armastust oleks rohkem kui vihkamist.

Ja see raamat aitab tuua poliitikud rahvale lähemale, lausa nii lähedale, et saame nad kaissu võtta. See on lihtne – heegelda lihtsalt endale oma lemmikust kaisupoliitik, või kui soovid, siis kas või terve riigikogu või valitsus!