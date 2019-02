Prima Vista avapäeval esineb legendaarne satiirik

Odessast pärit Mihhail Žvanetski töötas aastakümneid tagasi inseneri-ja projekteerimisbüroos, kuid hakkas järjest enam tegelema kirjanduse erinevate vormidega. Peagi sai ta tuntuks aforismidega sarnanevate monoloogide ja lühijuttudega igapäevaelu teemadel. Need olid ühiskonnakriitilised, satiiri ja huumori piiril kirjutatud lood, mistõttu on Žvanetskit sageli nimetatud «riigi korrapidajaks».

«Prima Vista korraldajatel on erakordselt hea meel Žvanetski osalemise üle,» rääkis Prima Vista venekeelse programmi koordinaator Olga Einasto. «Sellist võimalust, et nii tuntud inimeselt saab mistahes teemadel ise küsimusi esitada, ei ole just sageli. Meie festivali külastajad saavad aga nautida sundimatut ja teemaderohket vestlust väga vaimuka ja oskuslikult ühiskonnas toimuvaid sündmusi peegeldava sõnameistriga.»