Lahkunud on The Prodigy solist

2016. aasta suvel esines Flint The Prodigy koosseisus Tallinnas Õllesummeri festivalil ning 2018. aasta suvel Pärnus Weekend festivalil.

The Prodigy on olnud juba pea kolm aastakümmet maailma tantsumuusika teerajaja ja kultusbänd. 1990. aastate alguses Essexis alguse saanud grupi edu tuli kohe esimese albumiga «Experience» (1992), mis müüs end kiiresti täis plaatinanormi. Albumilt pärinevad singlid «Charly», «Everybody in the Place», «Fire» / «Jericho», «Out of Space» tõusid kõik Briti singlitabeli 12 parema hulka. 1994. aastal ilmunud albumi «Music for the Jilted Generation» võtsid kriitikud vastu suhteliselt leigelt, kuid müügiedu oli suurepärane – album kerkis Briti tabelis kõrgeimale positsioonile ning esikümnesse paljudes riikides, muuhulgas Austraalias ja Uus-Meremaal.

Suurim läbilöök saabus The Prodigy jaoks 1997. aastal ilmunud albumiga «The Fat of the Land», mis vallutas müügitabelite esikohad nii Suurbritannias kui ka USA-s. Albumi hittsinglid «Firestarter», «Breathe» ja «Smack My Bitch Up» mõjusid toona kui sõõm värsket õhku ja mõjuvad väga aktuaalsetena ka täna.