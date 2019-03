Rahvusraamatukogus avatakse Wiiralti preemia tööde näitus ja kuulutatakse välja laureaadid

«Tänavusele, seitsmendale Wiiralti preemia konkursile Rahvusraamatukogus laekus 118 teost 47 autorilt, millest žürii valis välja 100 teost 45 autorilt. Silmapaistvaid komplekte nii traditsioonilistes tehnikates kui ka digitrükis esitasid eeskätt vanema põlvkonna graafikud, kellel tehnika valdamine seondub tugeva isikupära ja kõrge kujundliku mõtlemise kultuuriga, ent sellise tasemega graafikuid on ka keskmise põlvkonna ridades ning tähelepanu väärib mitmete noorte kunstnike areng. Žüriil saab olema peamurdmist,» ütles žürii esimees Mai Levin.

Žürii liige Elnara Taidre sõnas: «Wiiralti auhinnale tänavu esitatud teoste temaatikas domineerivad esteetilised ja poeetilised käsitlused, kas argihetkede fenomenoloogilise tähelepaneku või sügavama filosoofilise üldistuse tasandil. Tähelepanuväärne on allegooriliste kompositsioonide arv ja mitmekülgsus. Kunstnike isikupärasele visuaalsele keelele rajatud mõistukõne muutub siin omamoodi universaalseks väljendusviisiks. See on võimeline puudutama nii ajaüleseid kui ka aktuaalseid teemasid, kõnetades minevikupärandi kõrval ka meie ajastu teravaid probleeme, mis ei jäta kedagi ükskõikseks.»