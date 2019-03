Ansambel Nagy Bögö alustab kontserdituuri

Värskel albumil on kokku kuus lugu, millest enamik on bändiliikmete omalooming. Vaid «Torupilli-Jussi lugu nr 19», millele valmis veebruari lõpus ka muusikavideo, pole Nagy Bögö enda kirjutatud – tegu on pärimusviisiga Hiiumaalt. Bändi omaloomingu tugipostideks ongi pärimus ja traditsioonid, inspiratsiooniallikateks loodus, kodu ja sõprus. Kuna pool bändiliikmetest on muusikat õppinud ka välismaal – Ungaris ja Bulgaarias – on lugudes tunda ka võõramaiseid mõjutusi.