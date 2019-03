Grindcore'i kuningad on sügisel tagasi Tallinnas

1981. aastal Birminghami lähistel asutatud Napalm Death on senini avaldanud kuusteist stuudioalbumit, nendest viimase 2015. aastal. Grindcore pioneerid, kes kasutavad nii death metal'i kui crust pungi elemente on eeskujuks paljudele. Kiired tempod, distorteeruvad ja madalaks häälestatud kitarrid... daamid ja härrad, Napalm Death on tagasi!