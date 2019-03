Galerii. Selgusid Wiiralti preemia tänavused laureaadid

«Peapreemia laureaat Gudrun Koppel on noor graafik, ent ta äratas tähelepanu juba eelmisel Wiiralti-preemia näitusel ning on sestpeale muutunud küpsemaks. Tema ofset-litode kolmik paelub aktuaalse teema – kultuuripärandi hävimine sõjast vaevatud Süürias – peenetundelise lahendusega. Idee ja tehnika on tema sarjas heas tasakaalus,» sõnas žürii esimees Mai Levin.