Combichrist naaseb Eestisse uut albumit esitlema

Combichrist on teatanud, et 7. juunil ilmub nende oodatud üheksas täispikk album «One Fire», mis avaldatakse taaskord skene ühe tuntuima plaadifima Out Of Line Music alt. Samal ajal kuulutab bänd välja äärmiselt põhjaliku maailmaturnee kuupäevi. Põhja-Ameerika osa start on 8. aprillil San Diegos ning kahe kuu jooksul jõuab välja 2. juuniks Indianapolisesse. Mõned nädalad hingetõmbeks ning Combichrist võtab ette UK ja Euroopa, alustades Belgiast 21. juunil ning jõudes augusti keskpaigas ringiga Saksamaale. Hea meel on teada anda, et ringreisi programmi kuulub 26. juulil ka Tallinn.