Jäääär tegi naistepäevaks koos nelja lauljannaga vanale viisile uue loo

Ansambel Jäääär avaldas naistepäeva puhul koos külalissolistidega loo, mis kannab pealkirja «Ma kaeban meeste peale nüüd». Tegemist on uue versiooniga Jaan Söödi ja Andres Vanapa laulust, mille originaalpealkiri on «Ma kaeban naiste peale nüüd». Esmakordselt 1992. aastal plaadile jõudnud laul on saanud uued sõnad ning seda esitavad Tuuli Velling, Susanna Aleksandra, Brigita Murutar ja Airi Allvee.