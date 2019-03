HÕFF toob ekraanile «Vene psühhopaadi»

See on venelaste vastus «Ameerika psühhole» – veel pöörasem, veel halastamatum ja veel naljakam. «Kõige hullumeelsem, armutum ja vaieldavam viimase aja film, mis väldib kõiki võimalikke šabloone,» nagu kuulutas sõltumatu telekanal Dožd.

Svjatoslav Ivanov on kunstnik, kes armastab Asjat. Asja isa on pankur. Svjatoslav otsustab avada restorani, et raha teenida ja garanteerida Asjale harjumuspärane elustandard. Paraku seisab noore kangelase ees hulk takistavaid asjaolusid, mille ta otsustab kuulutada sõja.