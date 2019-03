Kristjan Järvi toob lavale Läänemere-äärsete maade parimad noored muusikud

Kontserdi teine osa tõotab põnevust ja enneolematut õhustikku. Pjotr Tšaikovski ülituntud ja palju mängitud kontserdisüit «Uinuv kaunitar» kõlab uudselt – Kristjan Järvi seade just mänguviisi ja orkestrit silmas pidades kõlab Eestis esmaettekandes. Lavalt kaovad noodipuldid ja toolid ning kogu orkester mängib peast. See on maailma orkestrimaastikul üliharuldane, annab kontserdile erilise dünaamika ning pakub vahetut elamust.