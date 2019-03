Jõgeval peetakse neljapäeval emakeelekonverentsi

«Eestlane on oma tunnete väljanäitamisega üsna kitsi, aga Ene Vainik on tunnetega seotud sõnavara uurinud vähemalt viisteist aastat ning saanud sel teemal valmis tuumaka doktoritöö,» ütles Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru. «Lauri Sommer on uurinud põhjalikult Uku Masingu maailma. Masing oli üks omapärasemaid figuure eesti kultuuriloos: ta oli teoloog, orientalist, filosoof, luuletaja, polüglott jne. See, et ta kuulus koos Betti Alveriga Arbujate sõpruskonda, lähendab teda meile. Kadi Värnik tõestab oma ettekandega, et gümnaasiumiõpilanegi võib kirjutada heal tasemel keelealase uurimuse.»