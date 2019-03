Trad.Attack! on üks peaesinejatest suurimal Soome rahvamuusikasündmusel

Eesti Instituudi Soome esindus teeb sel aastal tihedat koostööd mitme erineva festivaliga. «Mis võiks olla parem kultuuripromo kui see, et olulistel Soome festivalidel on tippesinejateks oodatud külalised Eestist? Mul on väga hea meel, et saame aidata kaasa säravate artistide esinemistele Soomes,» sõnas esinduse juht Sanna Immanen.