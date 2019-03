Esimese Estonia sõbra auhinna pälvis Marko Reikop

«Marko Reikopi näol on tegu teatrikülastaja etaloniga. Ta on Estonia külastaja number 1, kes vaatab mõnda etendust viis või kaheksa korda. Kui Reikopi lemmikosatäitjad on laval, siis on ka tema saalis. Kandidaate oli kokku kümme, kuid kaalukauss läks Reikopi poole just seepärast, et ta on ka meie laval olnud ja päris rolli teinud, aasta oli siis 2006, mil esietendus Rossini ooper «Tuhkatriinu»,« sõnas teatrijuht Aivar Mäe.