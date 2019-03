Selgusid Tallinna Ülikooli kirjandusauhinna võitjad

Linnar Priimägi artiklite ja esseede kogumik «Minu Goethe» vääris Alliku sõnul auhindamist kui mastaapne, sõltumatu ja süvenenud uurimus, mille lennukad järeldused ei puuduta sugugi vaid uurimisobjekti, vaid inimest ja kultuuri üldisemalt: «Niivõrd pikaaegne pühendumine ja keskendumine – ja seejuures tuleb rõhutada institutsioonivälist pühendumist –, on andnud tänapäeva humanitaarias haruldase ja ehk ka hädavajaliku teose: Euroopa klassiku käsitluse meie omas keeles tihedalt läbi mõelduna. See annab tunnistust filoloogia lagunematusest ja suurejoonelise kirjasõna alalolust.»

Tõlgete hindamisel alati mängus palju rohkem faktoreid kui originaalloomingu puhul, märkis Allik. «Arvesse lähevad algupärandi kaalukus (mõlemad Üllar Petersoni tõlgitud raamatud on maailmakultuuri vaieldamatud tähtteosed), keel (araabia ja pärsia keelest tõlkimine on Eesti tingimustes endiselt üpris erakordne, aga ka keerukas tegevus), kommentaariumi kvaliteet («Pime öökull» on varustatud väga pika ja põhjaliku järelsõnaga ning tõlgetele lisatud joonealused märkused aitavad lugejal teoseid konteksti asetada) ja isegi tõlgete arv (Petersoni 2018. aastal ilmunud tõlkeid oli nomineeritud kaks),» selgitas ta. «Aga kui kõik need tekstivälised asjaolud ka unustada, on tegemist sugestiivsete teostega, mis lugeja esimesest hetkest oma lummusesse haaravad.»