Hard Rock Laager 2019 kuulutas välja veel neli bändi

Hokkaido saarelt suundub Vana-Vigala poole Saber Tiger, pakkudes laagerdajatele suurepärast Jaapani heavy-metalit! 1981. aastal kitarristi Akihito Kinoshita poolt loodud mõõkhambuline põimib stiilipuhtasse hevisse ka progressiivseid ja tehnilisi elemente, mille seob tervikuks Shimoyama suitsune vokaal. Saber Tigeri läbimurre Euroopasse sündis vaid mõned aastad tagasi, kui nad peale edukat tuuritamist Hollandis sõlmisid plaadilepingu Sliptrack Recordsiga ning album «Bystander Effect» kriitikutelt suurepärase vastuvõtu sai. Ning Jaapanis on neil plaate väljas juba tervelt tosinajagu!

Freakangel on Eesti tumemuusika skeene üks võimsamaid ja agressiivsemaid kollektiive. Alates bändi debüüdist 2010. aastal, on nende muusika liikunud EBM-ist industriaal-metali suunas. Enamik Freakangeli esinemistest leiab aset välismaal ja seetõttu on tõeline maiuspala näha neid ka kodusel laval. Freakangel on viimastel aastatel väsimatult tuuritanud igal pool Euroopas. Selle käigus on nad läbinud ka mitu metamorfoosi ning viimaks muteerunud oma käesolevasse neljaliikmelisse koosseisu.

Zahir on Eesti rokkbänd, mis aastal 1993 alustas roki ja müraga eksperimenteerimist Tallinna Kunstiülikooli pööningu lasketiirus. Zahir on eelkõige live-bänd, kriitikute hinnangul vilisev, roomav, ründav, raevukas rokk. Zahiri enda arvates on see muusika lihtsalt nende idee rock'n'rollist.

Kaschalot on Tallinna instrumentaalset math/post rocki viljelev nelik. Nende muusikas melanhoolia ja popi piirimail kõlavad kitarrimeloodiad segatud ideaalselt raskete kitarririffide ja trumminüpeldamistega ning mitmekesiste loo struktuuridega.

Lisaks eelnevatele bändidele on Hard Rock Laager 2019 esinejatest tänaseks välja hõigatud veel üks peaesinejatest, kelleks on Briti ekstreem-metal bänd Carcass, Soome thrash-metal fenomen Lost Society, kodumaine industrial-metal masin Pedigree, Norra sünge Keep of Kalessin, äsja oma kolmekümnendat juubelit tähistanud Eesti rokilegend Metro Luminal ning folkmetali visiitkaart Metsatöll..