Vanemuises esietendub Puccini «Madama Butterfly»

Puccini üks kaunimaid oopereid, «Madama Butterfly», esietendus 17. veebruaril 1904. aastal Milano La Scala teatris. Nagasaki lähedal väikeses majakeses abielluvad Ameerika mereväe leitnant Pinkerton ja geiša Chōchō-san, hüüdnimega Butterfly. Pinkerton heidab nalja iidsete jaapani kommete üle, mille kohaselt sõlmitakse abielu üheksasaja üheksakümne üheksaks aastaks. Kuigi Butterfly talle meeldib, on mehel plaanis kodumaal uus naine võtta ja end ameeriklannaga siduda. Butterflyle aga on mees kogu tema maailm…

Vanemuise lavastuses laulab nimiosa Hiromi Omura Jaapanist. Butterflyd võib pidada Hiromi signatuurrolliks, sest ta on seda laulnud alates 2004. aastast kuulsates ooperiteatrites üle maailma. Robert Annus: «Madama Butterfly» on minu esimene suur ooperilavastus ning olen väga tänulik võimaluse eest töötada maailmanimedega. Selle lavastuse lähtekoht ja lõppsiht on muusika ja meie meeskonna teekond esietenduseni on olnud väga inspireeriv.