Aasta betoonehitiseks kuulutati Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalmu sõnul on tegemist olulise tunnustusega, kuna arhitektid panustasid palju aega leides parim viis, kuidas siduda kokku erinevaid ajastuid, mis majas esile tulevad. «Uus maja on lisanud EKAle kindlasti väärtust, mis toetab õpetatavate ainete sisu ning annab tulevastele kunstnikele, disaineritele ja arhitektidele veelgi enam inspiratsiooni luua mõjukaid teoseid,» lisas Kalm.

«Aasta betoonehitis 2018» žürii esimees Aadu Kana sõnul on EKA hoone puhul tegemist 1920ndate Eesti tööstusarhitektuuri ühe parima näitega, kus eri ajastute ruumisegadus on koondatud väärikaks, kuid nooruslikuks tervikuks. «Hea näide betoonist, kui ajale vastupidavast ehitusmaterjalist,» ütles žürii esimees.

Betooni auhind: Betoonimeister AS

Betoontoodete auhind: Framm AS, Paneelivabrik OÜ

Raketiste auhind: Peri AS, Ramirent Baltic AS

Tänavu üheksateistkümnendat korda korraldatud konkurss «Aasta Betoonehitis» on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali – võimalusterohket ja hästivormitavat betooni.