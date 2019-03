Galerii. Keiti Vilms & Co esitles uut kalambuurikogu

Sõna kalambuur tuleb prantsuskeelsest sõnast calembour ja tähendab sõnamängu või sõnamängulist nalja, mis põhineb sõnade mitmetähenduslikkusel, samakõlalisusel või kõlalisel sarnasusel. 2018. aasta kirjandusfestivali HeadRead menukal üritusel «Kalambuuriõhtu» kogunesid meie praeguse hetke säravaimad kalamburistid Mart Juur, Keiti Vilms, Contra ja Oliver Lomp. Selgus, et igal autoril on oma mõtlemisviis ja käekiri, mis ilmutab end isegi niisugustes lühikestes, valdavalt üherealistes tekstides. Seda näitab ka siinne koondkogu: Contra ja Mart Juure tekstid on esmajoones humoorikad, Keiti Vilmsi kalambuurid otsivad lähedust luulega, Oliver Lomp kaldub sporti ja sotsiaaliasse. Raamatut ilmestavad Ave Taaveti sõnamängulised pildid.